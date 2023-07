Verfassungsschutz: Bestellung der Kontrollkommission sorgt für Polit-Krach

So einig sich die Parteien im Vorfeld auch waren, so sehr kracht es nun zwischen den Grünen und den Freiheitlichen. Der Grund: Genauso wie die anderen Parteien hat auch die FPÖ eine Person für die Kontrollkommission vorgeschlagen: Gunther Peternell aus der Steiermark, Büroleiter des freiheitlichen Dritten Landtagspräsidenten. Dagegen haben sich die Grünen quergelegt, wobei im Vorfeld der entscheidenden Sitzung des Hauptausschusses Bedenken gegen ihn kolportiert worden waren, die in der Sitzung nicht belegt werden konnten. Schließlich konnte die FPÖ ihren Kandidaten nicht durchbringen, weshalb die Kontrollkommission am Freitag wohl nicht einstimmig beschlossen werden wird. Für die Arbeit der DSN ist das kein gutes Vorzeichen.