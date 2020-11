Verfassungsjurist zu Lockdown: „Ausnahmen großzügig interpretieren“

Zweifel hat Funk zudem, was das Verbot von Garagen- oder Kellerpartys betrifft: Es könnte gesetzlich nicht gedeckt sein. Im Covid-19-Maßnahmengesetz ist der „private Wohnbereich“ explizit von allen Regelungen ausgenommen. Und dazu zählt laut Gesetzeserläuterungen nicht nur die Wohnung, sondern auch ein Keller, erklärt Funk – so sieht es auch die höchstgerichtliche Judikatur in Bezug auf Hausdurchsuchungen.

Anders in der Verordnung: Dort zählen Keller, Garagen und Schuppen nicht zum privaten Wohnbereich, weil diese nicht der „Stillung eines unmittelbaren Wohnbedürfnisses dienen“. Deshalb könnten sie von der Polizei kontrolliert werden.

Strafen nach Garagenpartys könnten laut Funk wieder ein Fall für den Verfassungsgerichtshof werden, der bis dato schon drei Corona-Verordnungen gekippt hat.

Bier im Keller

Das Verbot mutet noch in anderer Hinsicht kurios an: Wenn man laut Lockdown-Verordnung nach 20 Uhr den „eigenen privaten Wohnbereich“ nicht verlassen darf, dann dürfte man theoretisch auch nicht in die Garage oder in den Keller, um dort eingekühltes Bier zu holen.

Tröstlich ist: Im Zweifelsfall könnte vieles, das man zwischen 20 und 6 Uhr außerhalb der eigenen vier Wände tut, immer noch als Ausnahmegrund Nummer 5, „körperliche und seelische Erholung“, durchgehen, sagt Verfassungsjurist Funk.