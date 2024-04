Dauer von Strafverfahren seit Pandemie stark gesunken

Die Verfahrensdauer in Strafverfahren ist 2022 gegenüber den "Corona-Jahren" stark gesunken. Aber auch gegenüber der Zeit davor verstrich zwischen Beginn eines Ermittlungsverfahrens bei der Staatsanwaltschaft und Beendigung des eventuell folgenden Hauptverfahrens weniger Zeit, zeigt der am Mittwoch im Ministerrat behandelte Sicherheitsbericht.

Begründet wird letzteres mit deren "besonderer Struktur", aufgrund derer sie nicht in Beziehung zu den anderen Verfahren gebracht werden könne. WKStA-Verfahren sind oft besonders umfangreich und müssen oft auch von Oberbehörden genehmigt werden.

3,7 Monate bei Landesgerichten

Bei landesgerichtlicher Zuständigkeit waren die Ausschläge nicht so stark. 2013 lag die Dauer bei 3,9 Monaten, anschließend pendelte sie bis 2019 zwischen 3,8 und 4,2 Monaten. 2020 folgte ein Anstieg auf 4,3 Monate, bis 2022 dann wieder ein Rückgang auf 3,7 Monate.

2022 wurden (ohne abgebrochene Verfahren) demnach rund 80 Prozent der in die bezirksgerichtliche Zuständigkeit fallenden und rund 85 Prozent der in die landesgerichtliche Zuständigkeit fallenden Verfahren in einem Zeitraum von bis zu sechs Monaten erledigt.