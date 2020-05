Vereinfachung der Corona-Regeln kommt

Auf Nachfrage des KURIER, ob diese Vereinfachung der Regel auch den Mund-Nasen-Schutz betreffen wird, den besonders viele Menschen als nervig empfinden, gibt es aus dem Bundeskanzleramt eine Bestätigung. Allerdings wird in einigen Bereichen der Mund-Nasen-Schutz bleiben. In welchen Bereichen das sein wird, wird in den kommenden Tagen verhandelt.

Mehr Eigenverantwortung

Der Bundeskanzler wolle, laut Regierungskreisen, den Schwerpunkt im Kampf gegen das Virus mehr auf Eigenverantwortung der Menschen legen und gleichzeitig eine Reduktion und vor allem Vereinfachung der bestehenden Regeln im Bund.

Darüber hinaus soll den Bundesländern die Möglichkeit eingeräumt werden, im Bedarfsfall die Regeln regional zu verschärfen. Dies mache gerade deshalb Sinn, weil zum Beispiel heute sechs Bundesländer keine Neuinfektionen verzeichnen und einige Bundesländer zuletzt bereits schon über mehrere Tage keine weiteren Infektionen gemeldet haben.

"Wir dürfen wegen Corona das Leben jedes Einzelnen nicht überregulieren", lautet das neue Motto der Bundesregierung. Dort, wo die Ansteckungsfegfahr am geringsten ist, soll es die "wenigsten Regeln geben“.



Zur Vereinfachung der Regeln finden diese Woche Gespräche zwischen Bundeskanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister und Innenminister statt. Für die Regionalisierungselemente erarbeiten die Landeshauptleute von Oberösterreich und Kärnten einen Vorschlag.