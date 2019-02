Verdecktes Spiel um Reform von Österreichs geheimen Diensten

Bei den Nachrichtendiensten bahnen sich Veränderungen an. Dass – öffentlich unbemerkt – fünf Beamte des Heeresnachrichtenamtes (HNaA) kürzlich in das Innenministerium abgewandert sind, sorgt seit einiger Zeit für Getuschel innerhalb der Sicherheitsapparate. Am Ende sollen insgesamt 20 bis 30 HNaA-Experten transferiert werden, und sie könnten sogar über dem BVT ( Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung) direkt im Innenministerium angesiedelt werden.

„Was Kickl macht, muss man sich sehr genau anschauen“, warnt der international bekannte Geheimdienstexperte Siegfried Beer. Aber der Transfer von gut ausgebildeten Experten – darunter offenbar ein blauer Personalvertreter – aus dem HNaA direkt ins Innenressort ist möglicherweise erst der Anfang größerer Umwälzungen bei den geheimen Diensten.