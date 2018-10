U-Ausschuss-Live: Ex-BVT-Chef Gert-Rene Polli sagt aus

Er war Chef des BVT von 2002 bis 2008 und für die FPÖ in den letzten Regierungsverhandlungen als Berater tätig. Sein Name fiel als Kandidat für den Posten des Innenministers sowie als Nachfolger von BVT-Direktor Peter Gridling. Die Aussage von Gert-Rene Polli an Tag neun des Untersuchungsauschusses (ab neun Uhr) wird von vielen Beobachtern mit Spannung erwartet. Aktuell ist Polli wieder zurück im Innenministerium, gegen ihn laufen Betrugsermittlungen - er selbst bestreitet alle Vorwürfe massiv.