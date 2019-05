VdB könnte bereits morgen Kanzler und Minister angeloben

Gelegenheit, die Sondersitzung im Parlament zu verfolgen, hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Montag nicht – er empfing internationale Gäste zur Klimakonferenz.

Die Folgen beschäftigen ihn aber intensiv: Es braucht eine Übergangsregierung bis zur Wahl im Herbst. Neue Persönlichkeiten werden „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ schon morgen, Dienstag, angelobt, heißt es aus der Präsidentschaftskanzlei.

VdB will offenbar kein neuerliches Misstrauensvotum riskieren und daher die Parlamentsparteien in die Entscheidung miteinbeziehen: Am Montagabend lud er alle Klubchefs zu sich in die Hofburg. Ein Ergebnis war zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht bekannt.