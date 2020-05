Van der Bellen: "So sind wir", dieser Wiederaufbau werde gelingen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wandte sich Sonntag in einer Fernsehansprache an die Österreicher, um ihnen nach sieben Wochen mit der "bitteren Medizin" und den Ungewissheiten der Coronakrise Mut und Zuversicht zu vermitteln. "Wir werden auch diesen Wiederaufbau hinbekommen", sagte er, zitierte "Mutig in die neuen Zeiten..." aus der Bundeshymne und stellte fest: "So sind wir."

Vor rund einem Jahr hatte sich der Bundespräsident noch veranlasst gesehen zu sagen "So sind wir nicht" - in einer Erklärung zur Ibiza-Affäre.

Jetzt erinnerte er anlässlich der Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen an die Bundeshymne, die "definiert, wie wir sind, wenn es wirklich ernst wird: 'Mutig in die neuen Zeiten, frei und gläubig sieh uns schreiten. Arbeitsfroh und hoffnungsreich.'" "So sind wir. Und deshalb kriegen wir das hin", zeigte sich Van der Bellen überzeugt, dass "unsere Gemeinschaft, unser Zusammenhalt und unserer Fähigkeiten" wie in der Vergangenheit auch jetzt helfen werden.