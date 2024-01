Van der Bellen zu Neujahr: "Miteinander" reden und Parteien "prüfen"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner Neujahrsansprache dazu aufgerufen, "mehr miteinander" und "weniger übereinander" zu reden. Denn wer sich stets nur in der eigenen Meinung bestätigen lasse, der werde "nie zu neuen Erkenntnissen kommen", sagte er - auch mit Blick auf das Superwahljahr 2024.

Die Bürger forderte er auf, die wahlwerbenden Parteien dahingehend zu "prüfen", "was sie aus den Menschen hervorholen" und ob es sich um "konstruktive Kräfte" handelt.

Er wünsche sich, "dass es uns als Gesellschaft gelingen möge, wieder mehr miteinander zu reden. Und weniger übereinander", so das Staatsoberhaupt in der traditionell via ORF am 1. Jänner ausgestrahlten Rede. "Wir haben uns in den letzten Jahren angewöhnt, uns vor allem mit denen zu unterhalten, die ohnehin derselben Meinung sind wie wir. Und ich glaube, dass das auf Dauer nicht gut für unser Zusammenleben ist."

"Lassen Sie uns wieder mehr miteinander reden", so der Appell Van der Bellens. Auch plädierte er dafür, "dass wir uns nicht nur in den extremen Rändern unterhalten. Schauen wir doch auch einmal, was sich in der Mitte abspielt". Um in diese Mitte zu gelangen, müssten sich "alle" bewegen. Dies sei immer der österreichische Weg gewesen - "und ich hoffe, dass wir in Zukunft wieder mehr danach handeln".