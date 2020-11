Drei Tage Staatstrauer - Van der Bellen: "Wir werden nicht klein begeben"

Die österreichische Flagge im Hintergrund trägt Trauerflor, als Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstag um 11 Uhr vor die Kamera tritt. "Wir haben eine dunkle, schreckliche Nacht hinter uns", sagt der Bundespräsident.

"Im Zentrum Wiens wurde ein feiges Attentat auf das Herz unserer Gesellschaft verübt. Es war offenbar islamistisch motiviert. Unser Mitgefühl gilt allen Verletzten, die in dieser Stunde um ihr Leben ringen. Unsere Tränen fließen für die, die ihr Leben verloren haben."

Van der Bellen dankt Polizisten, Soldaten, Rettungskräften und "der internationalen Gemeinschaft, die geschlossen und solidarisch in diesen Stunden hinter Österreich steht. Das ist gut zu wissen".

Van der Bellen sagt, das Attentat galt unserer freien Gesellschaft, dem Leben in der liberalen Demokratie, "das Terroristen offenbar abgrundtief hassen". Es sei in Europa zu hart um diese Freiheit und Toleranz gerungen worden, "als dass wir jetzt klein beigeben". Van der Bellen: "Wir werden uns vom Hass der Terroristen nicht anstecken lassen, wir werden unsere Werte, woran wir glauben, wofür wir stehen, verteidigen. Hass kann niemals so stark sein wie unsere Gemeinschaft in Freiheit, Friede und Liebe."

Kurz: "Kein Kampf zwischen Christen uns Muslimen"

"Tief betroffen" wendet sich auch der Kanzler "in dieser dunklen Stunde" an die Öffentlichkeit. Er nennt die Opfer - "ein älterer Herr, eine ältere Dame, eine Kellnerin, ein junger Passant" - und den Polizisten, der sich dem Attentäter entgegengestellt hatte und schwer verwundet wurde.

"Unser Feind sind die Extremisten und Terroristen", das sei kein Kampf zwischen Christen und Muslimen, zwischen Österreichern und Migranten. Österreich werde nicht in die Falle der Extremisten tappen, die die Gesellschaft spalten wollten, sagt der Kanzler.

"Wir werden die Opfer dieses Anschlags nie vergessen, und wir werden entschlossen unsere Grundwerte verteidigen", schließt der Kanzler seine kurze Ansprache.

Rendi-Wagner: "Feiger Angriff auf die Freiheit"

"Dieser Angriff ist ein feiger Angriff auf unsere Freiheit", sagt SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Terror wolle uns allen unsere Freiheit nehmen, und das dürften wir nicht zulassen. "Wir sind stärker als Hass, Gewalt und Verbrechen", so die SPÖ-Chefin. Wir würden uns nicht einschüchtern lassen und mit allen Mitteln des Rechtsstaats vorgehen.

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures betont die Werte der Demokratie. "Wir werden keinen Millimeter weichen", so die SPÖ-Politikerin. Sie plädiert für "entschlossenen und robusten Widerstand" gegen politische Gewalt und Terror - die Demokratie werde sich nicht "von feigen Mördern" erschüttern lassen.