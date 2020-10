Van der Bellen und Pahor rufen zu Minderheitenschutz auf

Pahor betonte, dass "heute auch wir verpflichtet sind, den deutschsprachigen Slowenen beim Erhalt ihrer Identität zu helfen". Doch darüber hinaus "wünsche ich mir, dass wir diese Identität, diese aus der Vergangenheit stammende Buntheit erhalten. All das prägt uns heute, national, kulturell, sprachlich und auch menschlich", sagte der slowenische Präsident, der in diesem Zusammenhang aber keinen Vergleich zu den Minderheitenrechten im Artikel 7 des Staatsvertrags zuließ. Er machte aber klar, dass er gegen eine Notifizierung der Rechtsnachfolge Jugoslawiens durch Slowenien ist, solange sich Österreich seiner diesbezüglichen Verpflichtungen bewusst sei. Mit Blick auf ein jüngstes Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz in Ljubljana zeigte sich Pahor "überzeugt, dass sich die österreichische Regierung ihrer Verpflichtungen bewusst ist".

Van der Bellen zeigte sich ebenfalls zuversichtlich, was die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien betrifft. Er sehe, "dass gerade in jüngster Zeit die slowenische Regierung gewillt ist einen Dialog aufzunehmen. Jetzt will ich nicht vorgreifen, was dabei herauskommt, aber ich glaube, im Gegensatz zur Situation vor fünf oder zehn Jahren gibt es auch hier Zeichen der Entspannung der Lage". Von einem "Junktim" mit den Rechten der slowenischen Volksgruppe in Österreich wollte der Bundespräsident diesbezüglich nicht sprechen. Österreich sei "gut beraten, unabhängig davon seine Pflichten in Bezug auf die Volksgruppe in Österreich wahrzunehmen".

Votum für Österreich

Befragt nach ihrer Einschätzung des historischen Ereignisse im Jahr 1920 äußerten die beiden Präsidenten Anerkennung für die damalige Entscheidung der mehrheitlich slowenischsprachigen Bevölkerung Südkärntens. Er finde das damalige Votum für Österreich "sehr interessant, weil außerhalb von Kärnten die Sorge groß war, dass dieser Staat überhaupt nicht lebensfähig sein wird. Hier war eine Gruppe, die gesagt hat: Ja, wir wollen da bleiben", betonte Van der Bellen. Auch Pahor betonte, dass sich damals "die Mehrheit der Kärntner Slowenen für ihre Heimat, für Österreich entschieden" habe. Ein Grund dafür sei das "grobe, unangemessene und oftmals unvernünftige" Auftreten der serbischen Armee gewesen, deren Agitation in serbischer Sprache die Kärntner Slowenen nicht verstanden hätten. Van der Bellen betonte, dass es sich nicht um eine "deutsch-national dominierte Entscheidung" gehandelt habe, sondern "ganz handfeste Alltagsfragen" wie etwa die Erreichbarkeit von Marktplätzen eine Rolle gespielt hätten.