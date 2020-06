Van der Bellen: "Wenn ich antrete, will ich gewinnen"

Tosender Applaus nach einem Schlenker von Eva Glawischnig in Richtung einer möglichen Kandidatur von Alexander Van der Bellen für die Hofburg: "Das war eindeutig", sagt Glawischnig, als es wieder ruhig wird im Saal.

Es ist Grüner Bundeskongress Tag zwei. Es geht um die Landtagswahlen 2015, es geht um eine mögliche Regierungsbeteiligung im Bund, es geht um Soziales und (un)fairen Handel, aber es geht den Grünen auch um ihren "Sascha" als nächsten Bundespräsidenten.

Der angesprochene Van der Bellen fühlt sich geschmeichelt, sehr sogar, hält aber kurz darauf fest, dass er sich noch nicht entschieden hat. Im KURIER-Gespräch sagt Van der Bellen: "Der Zuspruch meiner Freunde freut mich, aber das trägt noch keine Entscheidung. Wenn ich antrete, will ich gewinnen. Ich will doch kein Zählkandidat sein." Und ergänzt: "Wenn jetzt die Wahl wäre, hätte ich sicher gute Chancen, aber die Wahl ist erst in eineinhalb Jahren. Und üblicherweise werden die Kandidaten erst fünf bis sechs Monate vorher aufgestellt. Da fließt noch viel Wasser die Donau hinunter."