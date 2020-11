Van der Bellen richtet sich mit Dankesbotschaft an Gesundheitspersonal

Zur Halbzeit des zweiten harten Lockdowns in Österreich wendet sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einer Videobotschaft an die Bevölkerung.

Darin nimmt er auf die dramatische Lage auf den Intensivstationen Bezug und bedankt sich beim Gesundheitspersonal im ganzen Land. Sie würden unter herausfordernden Bedingungen und großen Belastungen arbeiten. Ärzten, Pflegerkräten und Helfern spricht er Mut zu und bedankt sich "bei jedem und jeder einzelnen von Ihnen" für ihre Solidarität und großen Einsatz.

Abschließend wünscht der Bundespräsident ein besseres Jahr 2021.