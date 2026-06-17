Van der Bellen: Ressourcenentzug als "Angriff auf Rechtsstaat"

Es war um die Jahrhundertwende, da versuchte Erzherzog Franz Ferdinand, beim Verwaltungsgerichtshof zu intervenieren. „Bei Präsident Schönborn hat er aber auf Granit gebissen“, erzählt Bundespräsident Alexander Van der Bellen. „Nicht nur das! Franz Ferdinand wurde daraufhin von Kaiser Franz Joseph getadelt, und Schönborn belobigt.“ Für den Bundespräsidenten zeigt diese Geschichte, wie selbstbewusst der VwGH schon in den Anfangsjahren gewesen sei.

Am Mittwoch feierte der VwGH mit einem Festakt sein 150. Jubiläum, sein Präsident heißt seit September 2025 Albert Posch, zuvor Chef des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt. Und der zeigte sich zum Jubiläum zwar stolz, aber auch demütig: „Das ist kein Anlass, sich auf die Schulter zu klopfen, sondern weiter daran zu arbeiten, die Verwaltungsgerichtsbarkeit sichtbarer zu machen und das Vertrauen zu stärken.“

Zuständig ist der VwGH als letzte Instanz für Revisionen, die auf Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung abzielen. Der VwGH definiere mit seiner Rechtsprechung die „Leitlinien“ für rechtskonformes Handeln der Verwaltung gegenüber den Bürgern und agiere dabei „auf Augenhöhe“ mit ihnen, erklärte Posch in seinen Grußworten.