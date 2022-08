Rückblick: Vergangenes Wochenende hatte Van der Bellen beim Wandern einen Unfall. Eine leichte Gehirnerschütterung, eine Nacht im Spital und abgesagte Termine beim Forum Alpbach waren die Folge.

Der hemdsärmelige Bundespräsidentschaftskandidat erzählt den Hergang seiner Alpbach-Absenz auf Social Media so: Er sei am Kaunergrat (Naturpark in Tirol) gewandert und ausgerutscht. "Des kann amal passieren." Jetzt arbeite er schon wieder voll und sei "voll motiviert für d'Arbeit".