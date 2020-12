Heute fällt das Urteil im Grasser-Prozess

Am 114. Verhandlungstag gibt Bruno Ettenauer, der Ex-Vorstand des unterlegenen Mitbieters CA-Immo, vor Gericht Auskunft. Hier stand die Entstehung des Angebots im Mittelpunkt. Ettenauer schloss zwar ein Leck aus, aber es kam ans Tageslicht, dass zahlreiche Personen involviert waren – was wiederum die These der Verteidigung stützt, dass nicht nur Grasser allein die Info über den Kaufpreis hatte und diesen an Meischberger verriet.

Da die freie Beweiswürdigung gilt, wird es spannend, welchen Zeugen der Schöffensenat glaubt.