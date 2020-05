Urheberrecht: Unmut über Gesetzespläne

Auch die seit Jahren umstrittene Festplattenabgabe ist in dem Papier enthalten. Vorgeschlagen wird Speichermedien jeglicher Art in die "Leerkassettenvergütung" für private Kopien und PCs als Teil der Gerätekette in die Reprografievergütung einzubeziehen, wie es in den Erläuterungen zu dem Arbeitspapier des Justizministeriums heißt. Insgesamt rechnen die Ministeriumsbeamten durch die gesetzliche Festschreibung der Speichermedienabgabe mit Mehreinnahmen von rund 13 Millionen Euro netto. Nicht vergütungspflichtige Vervielfältigungen wurden aus der Summe bereits herausgerechnet.



Gleichzeitig soll es auch zu Änderungen beim Recht auf private Kopien kommen. Nach deutschem Vorbild sollen offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugängliche gemachte Vorlagen für private Kopien nicht mehr zulässig sein. Bislang war diese Frage in Österreich eine rechtliche Grauzone.



"Die Vergütung wird ausgedehnt, das Recht auf Privatkopie wird eingeschränkt", kritisierte der der Anwalt Axel Anderl, Partner bei der Kanzlei Dorda Brugger Jordis Rae, bei der Diskussionveranstaltung der WKO am Freitag: "Der Entwurf ist unbrauchbar." Es müsse auch darüber diskutiert werden, wie die Tarife für die umstrittene Abgabe entstehen, sagte Sonja Auer-Parzer von der Arbeiterkammer.



Es gehe völlig an der Realität vorbei, wenn von Konsumenten erwartet werde, rechtmäßige Quellen zu identifizieren: Sie sind keine Urheberrechtsanwälte, meint Markus Stoff von der Initiative für Netzfreiheit: "Den Konsumenten werden weniger Rechte eingeräumt, dafür dürfen sie mehr bezahlen und können leichter kriminalisiert werden."