Urgestein Blecha geht von der politischen Bühne ab

Ganz zurückziehen will sich Blecha indes nicht: „Nix tun ist absolut keine Option für mich“, so der 85-Jährige zum KURIER. In seinem Institut für empirische Sozialforschung (Ifes), wird Blecha nun ein neues Büro beziehen, um sich stärker einzubringen. Laut seinem Umfeld wird der einstige Ziehsohn von Bruno Kreisky (Zitat Blecha: „Mein großer Lehrer!“) auch künftig noch für so manch deftige Wortspende zu haben sein.

Kostelka, der als Pensionistenverband-Präsident „auch Anwalt der künftigen Pensionisten“ sein will, übernimmt die roten Pensionisten indes in einer heiklen Phase: Erstmals seit rund zehn Jahren steht man in Opposition zur Bundesregierung – im Gegensatz zum schwarzen Pendant, dem ÖVP-Seniorenbund.