Golan-Video: Untersuchungsbericht entlastet Soldaten

Die österreichischen UNO-Soldaten auf dem Golan filmten den Bau eines Hinterhaltes durch mutmaßliche Kriminelle. Zu sehen ist auch die Einfahrt von neun Angehörigen der berüchtigten syrischen Geheimpolizei „Muchabarat“ in diesen tödlichen Hinterhalt. Der weiße Geländewagen mit den Polizisten passierte einen österreichischen Checkpoint und wurde – ohne Warnung – weitergewunken. Die neun Syrer im Pick-up wurden daraufhin von Schmugglern oder Rebellen erschossen.

Das Video schlug hohe Wellen, selbst die UNO meldete sich zu Wort. Diplomaten sprachen von einem „verstörenden“ Filmmaterial und pochten auf die Erfüllung höchster professioneller und ethischer Standards durch Blauhelme.

Österreichische Soldaten kritisierten die UNO, sie „im Stich“ gelassen zu haben. Schockierend waren auch zynische Formulierungen der Soldaten im Video.

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) zog sofort die Reißleine und richtete eine Kommission ein, den Vorfall am Golan zu untersuchen. Der Vorwurf unterlassener Hilfeleistung stand im Raum. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelte.

Im Ministerium wird darauf hingewiesen, dass der vollständige Abzug der österreichischen UNO-Soldaten Ende Juli 2013 „nichts mit dem Vorfall von September 2012 zu tun hatte“. Die Beendigung des seit 1974 bestehenden UNO-Einsatzes des Bundesheeres auf den Golan-Höhen war auf die sich zuspitzende Sicherheitslage im syrischen Bürgerkrieg zurückzuführen.

Der Golan-Endbericht der Untersuchungskommission basiert auf ausführlichen Interviews mit Soldaten, die damals in den Vorfall involviert waren sowie auf einer Analyse des UNO-Mandats, der Meldekette an die vorgesetzten Kommanden und der Ausrüstung. Das Bundesheer hatte zum Beispiel geschützte Fahrzeuge in Beirut stehen, die aber auf UNO-Geheiß nicht am Golan eingesetzt werden durften.