"Untergang verhindern": FPÖ bläst zur "Frühjahrsoffensive"

Ihn ärgere etwa, dass die Regierung weiterhin Ukraine-Hilfen oder einen Klimabonus an Asylwerber ausbezahle. "Während Asylwerber alles bekommen unter der Einheitspartei, muss die österreichische Bevölkerung dafür bezahlen", so Schnedlitz. Für "die eigenen Leit" mache die Regierung hingegn kaum etwas: "Den Österreichern kann der Gatsch wirklich bis zum Hals stehen, da geht bei dieser Regierung nichts auf Knopfdruck."

"Liebe Journalisten, fürchtet euch nicht"

Die Tour startet am Freitag in Wien, im 21. Bezirk, um 16 Uhr, am Franz-Jonas-Platz. Bei der Tour werde eine mobile Schneiderin dabei sein, die Besuchern Hosen kürze oder stopfe. Zudem sei ein Messer- und Scherenschleifer dabei, der – logisch – Messer und Scheren schleife. "Liebe Journalisten, fürchtet euch nicht, das ist ein ganz normaler Messer- und Scherenschleifer", versprach Schnedlitz.

2025 werde Nepp bei der Wien-Wahl "zum Befreiungsschlag" ansetzen, so Schnedlitz. Zuvor gehe es darum, die EU und die Regierung von der "Einheitspartei" – laut FPÖ alle im Nationalrat vertretenen Parteien, außer der FPÖ – zu befreien.

Wien soll "Abschiebe-Hauptstadt" werden

Nepp sprach dann noch über Kriminalität an Wiener Schulen und attestierte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) Versagen. Und er forderte, Förderungen an Vereine, die Asylverfahren in die Länge ziehen würden, zu streichen. "Die Menschen haben es einfach satt, dass sich Wien so drastisch verändert hat im Bereich der Sicherheit und der Integration", sagte Nepp. Wien müsse jetzt "Abschiebe-Hauptstadt" werden. Wer nur nach Österreich komme, um Sozialleistungen abzugreifen, dem wolle er es "so ungemütlich wie möglich" machen.