Unter Druck: Wie sich die SPÖ zum Tag der Arbeit neu aufstellt

Der Wiener Maiaufmarsch wird heuer etwas ganz Besonderes.

Er wird ein Abschiedsfest für Michael Häupl. Im April 1993 übernahm Häupl den Vorsitz in der SPÖ-Wien, nach 25 Jahren wird er heute seine letzte 1.-Mai-Rede halten. Aus diesem Grund hat heuer der Wiener Bürgermeister das letzte Wort auf dem Rathausplatz und nicht wie üblich der Bundesparteivorsitzende.

Der Abschied von Häupl markiert zugleich einen Neubeginn. Eröffnungsredner auf dem Rathausplatz ist heute der angehende Bürgermeister Michael Ludwig. Er will seine Rede zweiteilen, in Visionen für das Rote Wien und Kritik an der türkis-blauen Bundesregierung, weil diese das Rote Wien zu ihrem Feindbild auserkoren habe.