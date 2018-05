Psychologie: Erfolgreich im Job – gefühlt ein Versager

Mirjam Zanchetta fand nun mit Hilfe von standardisierten Tests und Interviews heraus, dass sich nicht nur erfolgreiche Frauen für unqualifiziert halten: „Im modernen Wirtschaftsleben ist das Phänomen weit verbreitet.“

Die Betroffenen führen ihren Erfolg demnach auf glückliche Umstände oder Zufall zurück und sehen ihn bestenfalls als Produkt ihres Fleißes. „Sie sind unfähig, an ihre eigenen Leistungen und Fähigkeiten zu glauben – und leben in der ständigen Angst, als Betrüger aufzufliegen.“

Die Psychologin Zanchetta schließt aus ihren Befragungen: „Das ist ein ewiger Teufelskreis aus Selbstzweifel, Angst, Stress und übermäßigem Arbeitseinsatz. Das Hochstapler-Phänomen ist somit auch ein klassischer Fall von Selbstsabotage.“

Diese Form der Sabotage kann auch den wirtschaftlichen Erfolg von Firmen beeinträchtigen, betont Expertin Zanchetta: „Wenn Menschen mit Hochstapler-Phänomen tolle Stellen angeboten werden, lehnen sie sie oft ab, aus der Angst, als inkompetent entlarvt zu werden.“

Ging man zunächst davon aus, dass dieser Trugschluss ein unveränderliches Persönlichkeitsmerkmal ist, wird er heute als phasenweise Reaktion auf bestimmte Ereignisse gesehen – eine Auffassung, die auch Zanchetta vertritt.

Stellt sich die Frage: Was hilft dagegen? Als nachhaltig erfolgreich hat sich ein spezielles Coaching-Programm erwiesen, das die Psychologin mit ihren Kolleginnen Eva Traut-Mattausch und Anna Muck entwickelt hat. Eindrucksvoll bestätigt dies eine Studie, an der hundert Nachwuchskräfte in Wirtschaftsunternehmen teilgenommen haben, die Tendenzen zum Hochstapler-Phänomen aufwiesen. Bei Befragungen und Coachings haben Zanchetta und Kolleginnen zudem herausgefunden: „Frauen reden leichter über Selbstzweifel als ihre männlichen Kollegen.“