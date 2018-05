Absolute Mehrheit? „Das schaffen wir mit links“

Ihre Transparente für den 1. Mai hat die SPÖ-Sektion 8 aus dem Wiener Bezirk Alsergrund schon längst vorbereitet: „Das schaffen wir mit links! Absolute 2020“, ist darauf zu lesen. „Wenn sich die SPÖ klar links positioniert, kann sie damit viele Menschen überzeugen“, sagt Eva Maltschnig, Vorsitzende der Sektion, die sich regelmäßig in einem Extrazimmer des Café Winter auf der Alser Straße trifft.

Dort haben die gerne als Parteirebellen bezeichneten Genossen schon einige Ideen geboren, die die SPÖ-Spitze gehörig ins Schwitzen brachten. Etwa ein Verbot des kleinen Glücksspiels in Wien, das sie dann am Parteitag auch tatsächlich durchsetzten.

Seit Jahren machen sie sich auch für mehr Mitspracherechte der Parteimitglieder stark – etwa in Form einer Direktwahl des Parteichefs. „Das ist in fast allen sozialdemokratischen Parteien Europas so üblich“, sagt Oliver Zwickelsdorfer. In der Sektion 8 freut man sich, dass auch Parteichef Christian Kern solchen Ideen etwas abgewinnen kann. Überhaupt hört man viel Lob für den vom Kanzler zum Oppositionsführer mutierten Vorsitzenden. „Seit sie in der Opposition ist, hat die SPÖ viele sozialpolitische Themen auf den Tisch gebracht – etwa, wenn es um die geplante Abschaffung der Notstandshilfe durch die Regierung geht“, so Maltschnig.

Dass Kern zuletzt etwas zu schrill gegen die Regierung agitierte, findet man nicht: „Ist er vorsichtig, wird er als zu staatstragend kritisiert. Wenn er laut auftritt, ist es auch nicht recht“, sagt Andreas Handler.