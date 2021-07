"Unser Sohn hat drei Väter"

Jürgen E.

So war es auch fünf Jahren. Schon zwei Wochen nachdem der Vorbereitungskurs beendet war, bekam das homosexuelle Pärchen einen Anruf vom Jugendamt. "Wir waren überrascht, dass es so schnell und leicht geht. Aber da sich nur wenige Eltern bereit erklären, ein älteres Kind zu nehmen, sind die Chancen hier sehr hoch", so

Neo-Papa Michael S. nahm sich fünf Monate Auszeit, damit der kleine L. in seinem neuen Zuhause ankommen kann. "Die ersten Monate sind einfach. Denn Kinder aus den Problemfamilien sind so happy, dass sie endlich einen geregelten Alltag haben, dass sie alles ohne Widerstand befolgen. Die Aufarbeitung ihrer Traumata beginnt erst später", meint Michael S.

Eine klassische Rollenverteilung gibt es in der Regenbogenfamilie nicht. "Das sehen wir als Vorteil. Unser Sohn wächst ohne Klischeerollen auf", sagt Papa Jürgen. Natürlich sind L.s Mitschüler neugierig und fragen, warum er denn zwei Väter hat. "Aber Diskriminierung erfahren wir nirgendwo. Weder in der Schule noch am Spielplatz. Möglicherweise liegt es auch daran, dass wir in Wien-Döbling leben." Damit der Pflegesohn weibliche Bezugspersonen hat, beteiligt sich auch die Oma an der Erziehung und eine Freundin der Familie ist Taufpatin. Zu den biologischen Eltern hat L. auch Kontakt.