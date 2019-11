Unser Daten-Fort-Knox: Wie sicher sind Österreichs Daten?

Was früher in Tiefspeichern und Kellern in tonnenschweren Akten gelagert wurde, ist längst nur mehr in Form von Bits und Bytes auf sogenannten Computer-Servern zu finden.

Damit wurde vieles für die Verwaltung einfacher, die Frage der sicheren und effizienten Datenspeicherung ist aber auch zum Milliarden-Geschäft geworden. Die US-Regierung hat soeben einen 10-Milliarden-Dollar-Auftrag an Microsoft gegeben, alle Staatsdaten in einer „Cloud“ des Tech-Giganten zu speichern.

Aber wie ist das in Österreich, wer speichert unsere Daten, vom Finanzamt, vom Grundbuch, bis hin zu den Verwaltungsdaten? Und wie sicher ist das?