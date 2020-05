Bundesheer soll in Mali den Frieden sichern

Dem österreichischen Bundesheer stehen zwei fordernde Auslandsaufgaben bevor.

Seit Dezember liegt ein NATO-Antrag in Wien, das bestehende rot-weiß-rote Kontingent im Kosovo aufzustocken. Das erfuhr der KURIER von Militärexperten in Brüssel. Österreich hat derzeit rund 390 Soldaten in der von der NATO-geführten Mission ( KFOR) im Einsatz.

Der Grund für das NATO-Ansuchen ist der geplante Abzug der französischen Truppen aus dem Nordkosovo. Paris will in den nächsten Monaten das französische Kontingent – immerhin 320 Soldaten – abziehen, die Lücke muss geschlossen werden.

Da Österreich bereits 380 Soldaten im jüngsten Staat der EU stationiert hat und über entsprechende Expertise verfügt, erwartet man in Brüssel, dass Österreich „einen sichtbaren Beitrag“ leistet, wie der KURIER von NATO-Militärs erfuhr.