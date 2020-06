UNO kritisiert raschen Abzug als "Rechtsbruch"

In der UNO-Zentrale in New York herrscht Unverständnis darüber, dass Österreich nicht gewillt ist, seine Soldaten etwas länger auf dem Golan zu belassen. In einer Note vom 7. Juni ersuchen die Vereinten Nationen, den Einsatz bis 31. Juli 2013 in der Pufferzone zwischen Syrien und Israel weiterzuführen. Das würde ein Sicherheits­vakuum in der Mission vermeiden – und der UN-Peace­keeping-Abteilung erlauben, Ersatz zu finden, heißt es im höflich formulierten Schreiben.