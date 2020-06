Unmut über Sparplan befördert Blau im Heer

Die SPÖ-Spitze schwieg zum Resultat der Genossen bei den 230.000 Beamten und Vertragsbediensteten. Bei der Wahl 2009 hatten die roten Personalvertreter sechs Prozentpunkte eingebüßt; nun ist erneut Zuspruch verloren gegangen (minus 2 %). Beim Heer sind sie gar auf Platz drei zurückgefallen. Dafür gibt FSG-Chef Richard Holzer der Bundespolitik die Schuld: Was die Koalition beim Heer geboten habe sei "unbeschreiblich". Sie habe verabsäumt, vor der Wahl Klarheit zu schaffen, was beim Heer nun Sache sei – und für Unsicherheit gesorgt. Der FPÖ-AUF sei es gelungen, in diese Unsicherheit "populistisch hineinzufahren".