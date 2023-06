Uni-Klagenfurt hat erstmals Kommunistin als ÖH-Vorsitzende

Lena Zachmann (KSV-KJÖ) ist am Donnerstagabend im dritten Wahlgang überraschend zur Vorsitzenden der ÖH Klagenfurt gewählt worden. Zuvor war dem stimmenstärksten VSStÖ keine Koalitionsbildung gelungen, weshalb sich die Mandatarinnen und Mandatare auf Zachmann einigten. Zachmann erklärte in einer Aussendung, sie wolle sich "konsequent für leistbares Wohnen, günstige Mensen sowie kritische Lehre und Kultur" an der Universität einsetzen.

"Ich bedanke mich bei den Mandatar:innen der Universitätsvertretung für ihr Vertrauen", so Zachmann in einer Aussendung. Der KSV-KJÖ wolle sich nun fraktionsübergreifend den drängenden Problemen der Studierenden widmen. Denn schon vor der aktuellen Teuerungskrise hätten 2/3 der Studierenden unterhalb der Armutsgrenze gelebt. Ebenfalls auf der Agenda: Der Erhalt der Grünflächen am Campus und eine Alternative zum geplanten Neubau.

