Ungewöhnliche Allianz: Wiener SPÖ-Parteilinke im Bündnis mit Doskozil

An sich sind die SPÖ Burgenland und die eher am linken Parteiflügel angesiedelte SPÖ Wien-Alsergrund nicht die engsten Freunde. So hatte Vize-Parteiobmann Nikolaus Kowall im Frühjahr im Kampf um die Parteiführung überraschend seine Kandidatur angekündigt. Damit erst machte er den Weg für das Antreten von Andreas Babler frei. Eines der Ziele: Die Verhinderung von Hans Peter Doskozil als Parteichef. Was schließlich auch gelang.

➤ Mehr lesen: SPÖ-Rebell Nikolaus Kowall: "Ich bin kein Marxist"

Umso überraschender ist, dass man nun kurz vor dem SPÖ-Parteitag am Wochenende gemeinsame Sache macht. Die SPÖ Alsergrund und die SPÖ Burgenland haben nämlich zusammen den Antrag "Maximale Unterstützung der Ukraine im Rahmen der Neutralität" eingebracht.