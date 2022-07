Unaufhaltsame Migrationswelle: „Wir schauen uns jede Ladefläche an“

Planenschlitzer

Karner wird beim Lokalaugenschein Zeuge, wie die Grenzbeamten vor allem Kleinlaster, Lkw und Sattelschlepper peinlich genau unter die Lupe nehmen.

Alles nur Show für die Journalisten? „Nein. Wir schauen uns jede Ladefläche an“, sagt Fasching. Die Grenzbeamten haben die Erfahrung gemacht, dass Flüchtlinge nach wie vor in Serbien oder in Ungarn auf Ladeflächen von Lastwagen verfrachtet und von dort über die Grenze geschleust werden. In den meisten Fällen sitzen Schlepper am Steuer der Transporter.

Hin und wieder kommt es aber auch vor, dass Lkw-Chauffeure gar nichts von ihrer illegalen Fracht mitbekommen. Nämlich dann, wenn Lkw-Planen auf Raststellen aufgeschlitzt und Migranten unbemerkt an Bord geschmuggelt werden.

Aber auch gegen diese Methoden hat die Polizei ein neues Werkzeug parat. Während der Kontrollen in Klingenbach schwebt ein heimlicher Beobachter in der Luft über dem Grenzübergang. Eine Drohne mit hochsensibler Überwachungstechnik überprüft speziell Schwerfahrzeuge aus der Vogelperspektive. „Wir schauen nach, ob die Planen am Dach vielleicht aufgeschlitzt sind“, erklärt der Pilot des unbemannten Spionageinstruments. Die spezielle Wärmebildkamera detektiert Personen, für den Fall, dass sie sich hinter den Ladebordwänden oder der Fracht verstecken.