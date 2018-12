Umweltverfahren: Regierung und NGOs seit Monaten im Clinch

Die heimische Zivilgesellschaft ist „eingeengt“: Das behauptet das globale Netzwerk „ Civicus“ – und stufte Österreich deswegen in seinem jährlichen Offenheits-Monitoring ab.

Aber stimmt das? Werden die Rechte engagierter Bürger unter Türkis-Blau eingeschränkt? Sind die NGOs deswegen am Abstellgleis?

Gleich vorweg: So weit sind wir zum Glück noch nicht. Aber der Bruch mit der Konsensdemokratie sozialpartnerschaftlicher Prägung macht vor keinem Bereich halt. Insbesondere nicht auf dem Gebiet des Umweltschutzes. In keinem anderen Sektor standen NGOs in den vergangenen Monaten derart unter Druck.

Erst stellte Türkis-Blau das umstrittene Standortentwicklungsgesetz vor, das am Freitag den Wirtschaftsausschuss passierte. Dann folgte die Novelle zur Umweltverträglichkeitsprüfung, die die Mitwirkungsrechte von Umweltschützern einschränkt.