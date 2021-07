Umweltministerin Gewessler: "Eine Million Photovoltaik-Dächer sind realistisch"

Mit den Stimmen der SPÖ ist das Erneuerbaren Ausbau-Gesetz (EAG) am Mittwoch beschlossen worden. Bis 2030 soll es in Österreich 100-Prozent Ökostrom geben. Wie binnen der kommenden neun Jahre das (Klima-)Ziel erreicht werden soll - wie beispielsweise 1.000 neue Windräder in Österreich? "Die Veränderung ist schon im Gange", antwortet die zuständige grüne Umweltministerin Leonore Gewessler in der ZiB2 ausweichend. Die Länder seien nun am Zug, die Bevölkerung müsse aktiv eingebunden werden, um selbst zu "Akteuren" zu werden, wie Gewessler sagt. Auch bei dem Ziel - eine Million Photovoltaik-Dächer bis 2030 - seien die Länder gefragt. Die Ziele seien, so die Ministerin auf Nachfrage, "realistisch".