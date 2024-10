Erdberg statt Klosterneuburg: Umweltbundesamt bekommt neue Zentrale

Das Umweltbundesamt ist eine wenig bekannte, aber dennoch bedeutende Experteneinrichtung für Umweltfragen in Österreich. Rund 600 Experten aus unterschiedlichsten Disziplinen forschen zu verschiedenen Umweltthemen und beraten die nationale und internationale Politik (kostenpflichtig) bei der Entwicklung von Strategien und Maßnahmen an der Schnittstelle von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft.

Doch seit über einem Jahrzehnt klagen die Mitarbeiter über die Infrastruktur, aktuell wird an vier unterschiedlichen und teils renovierungsbedürftigen Standorten geforscht und gearbeitet. Lange gab es die Diskussion, ob nicht ein neuer Standort in Klosterneuburg (Nö) errichtet werden soll. Doch nach Widerstand der Belegschaft ist seit gestern klar, dass alles an einem Standort in Wien zusammengeführt werden wird.