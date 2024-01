Hildegard Aichberger neue Geschäftsführerin des Umweltbundesamtes

"Das Umweltbundesamt liefert wichtige Entscheidungsgrundlagen, um die aktuellen Herausforderungen an der Schnittstelle zwischen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft zu bewältigen. Mit Hildegard Aichberger und Verena Ehold hat das Umweltbundesamt in den nächsten Jahren zwei ausgewiesene Expertinnen an der Spitze", wurde Umweltministerin Gewessler in einer Aussendung zitiert.

Aichberger, eine promovierte Boku-Absolventin, sei seit mehr als 20 Jahren in leitenden Funktionen im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit tätig, zuletzt als Vorstand der oekostrom AG. "Ich bin dankbar, künftig an der Spitze dieser wichtigen Institution die Transformation unserer Gesellschaft positiv mitgestalten zu können", sagte sie in einem Statement.