Umweltbundesamt sucht neues Gebäude

Das Umweltbundesamt hat die Suche nach einem Mietobjekt in Wien gestartet. Interessenten können ihr Angebot bis Ende Februar einreichen, hieß es in einer Pressemitteilung am Samstag. Eigentlich hätte das Amt von Wien nach Klosterneuburg übersiedeln sollen. Die Stadtgemeinde zog ihr Grundstücksangebot aber im März zurück.

Das Umweltbundesamt ist derzeit an vier Standorten im 9. und 20. Bezirk, nahe der Friedensbrücke in Wien angesiedelt. Durch einen neuen Standort soll "das interdisziplinäre, teamübergreifende und zeitgemäße Zusammenarbeiten unter den fast 600 Expertinnen und Experten bestmöglich gewährleistet werden", hieß es in der Aussendung.