Umstrittene Grenzschutz-Show kostete über 200.000 Euro

Das Innenministerium hat die Kosten für die Polizei-Übung am Grenzübergang Spielfeld bekanntgegeben. Für die Simulation eines Flüchtlingsansturms, die am Dienstag über die Bühne gelaufen ist, fielen insgesamt 5.200 Einsatzstunden der Beamten an. Das habe Personalkosten in der Höhe von rund 155.000 Euro ergeben, teilte das Ressort der APA mit. Der Sachaufwand betrug zusätzlich 50.000 Euro.