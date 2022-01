Umfrage: ÖVP und SPÖ gleichauf, FPÖ legt zu

In der Kanzlerfrage liegt Karl Nehammer nun bei 21 Prozent (plus zwei), Pamela Rendi-Wagner kommt auf 16 Prozent (plus zwei), dahinter Herbert Kickl mit 13 Prozent (plus zwei), Beate Meinl-Reisinger mit sechs Prozent (plus eins) und Werner Kogler mit fünf Prozent (minus eins).

Kritik an Corona-Management

Abgefragt wurde auch eine mögliche, erneute Kandidatur von Alexander Van der Bellen bei der Bundespräsidentenwahl im Herbst 2022: Eine Mehrheit von 56 Prozent ist für einen Wiederantritt, 35 Prozent sind dagegen.