Mehrheit der Österreicher gegen EU-Beitritt der Ukraine

52 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind laut einer neuen Umfrage der Ansicht, dass die Ukraine nicht der EU beitreten sollte.

Lediglich 28 Prozent sind dafür, teilte der Thinktank Europäischer Rat für Auswärtige Beziehungen (European Council on Foreign Relations/ECFR) am Dienstag in einer Aussendung mit.

Im Vergleich dazu stünden die Europäer insgesamt einer EU-Erweiterung um die Ukraine "offen" gegenüber, hieß es.

