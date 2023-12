Ukraine-EU-Beitritt: EU-Abgeordnete sehen große Herausforderungen

Mit "Ja, aber!" beantwortet SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder die Frage nach einem Beginn der Beitrittsgespräche. "Für einen EU-Beitritt gelten klare Kriterien in Bezug auf Demokratisierung, wirtschaftliche Liberalisierung und das rechtsstaatliche Gefüge." Auch Schieder will keine Abkürzungen im Vergleich zu den Westbalkanstaaten. "Ernsthafte Verhandlungen" über einen Beitritt könne es auch erst nach dem Krieg geben.

EU muss für SPÖ-Delegationsleiter "erweiterungsfit" werden

Große Herausforderungen auf dem Weg der Ukraine in die EU sieht der Sozialdemokrat im "Einfluss einzelner Unternehmer und Industrieller auf die Politik", aber auch auf die Justiz. "Gleichzeitig wäre der EU-Binnenmarkt aktuell nicht in der Lage, das Volumen der ukrainischen Agrarproduktion zu stemmen", so Schieder.

Die EU müsse demnach auch "erweiterungsfit" werden - sprich "finanziell unabhängiger von den nationalen Beiträgen der Mitgliedstaaten, demokratischer durch ein Initiativrecht sowie Vorschlagsrecht für die Spitze der EU-Kommission für das EU-Parlament und handlungsfähiger, indem wir die qualifizierte Mehrheitsentscheidung zum Standardprocedere in allen Politikbereichen machen".

Von der FPÖ kam keine direkte Rückmeldung auf den Fragebogen der APA. Die Freiheitlichen haben sich in der Vergangenheit aber immer sehr kritisch mit Blick auf einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine gezeigt.