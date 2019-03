Mehrheit will Asylberechtigte zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten

Was ist wem erlaubt?

- Asylwerber, deren Asylverfahren noch läuft, müssen ab Antragstellung drei Monate warten, ehe sie arbeiten dürfen – und dann auch nur sehr eingeschränkt.

Ohne Wartezeit können sie Remunerantentätigkeiten übernehmen. Das sind Hilfsarbeiten in ihrem Quartier oder gemeinnützige Hilfstätigkeiten in Gebietskörperschaften (Bund, Ländern und Gemeinden, künftig auch Gemeindeverbände). Dafür ist keine Beschäftigungsbewilligung nötig. Für die Dauer der Tätigkeit werden sie unfallversichert und bekommen einen Anerkennungsbeitrag. Die Zuverdienstgrenze liegt bei 110 Euro pro Monat, Ausnahmen sind Wien (200 Euro) und Tirol (240 Euro). Seit 2016 gibt es einen Leistungskatalog des Innenministeriums, der die gemeinnützigen Tätigkeiten klar definiert. In Bundeseinrichtungen waren zuletzt rund 300 Personen gemeinnützig beschäftigt, in Wien rund 400.

Sie können sich selbstständig machen, jedoch nur in freien Gewerben. Dann aber fallen sie aus der Grundversorgung, müssen sich selbst versichern und Kammerumlage zahlen.