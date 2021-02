Um die Wette impfen gegen die Mutanten

Die Experten warnen, Astra Zeneca könnte gegen die Südafrika-Variante des Coronavirus wenig wirksam sein.

Daher ist es so wichtig, dessen Ausbreitung entschieden zu bekämpfen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner kritisierte die Regierung am Mittwoch für zögerliches Handeln in Tirol. „Das ist ein Spiel mit dem Feuer“, sagt die Infektiologin.

Ein wirksamer Impfstoff ist das Um und Auf zur Bekämpfung der Pandemie. Die Impfstoffe werden immer wieder gegen Varianten nachgerüstet werden. Gegen die derzeit in Österreich vorherrschenden Varianten sind die Impfstoffe voll wirksam.

Und die Regierung deckt sich mit einem breiten Arsenal gegen das Virus ein. 30 Millionen Dosen im Wert von 388 Millionen Euro hat Österreich eingekauft. Den Kauf der letzten sechs Millionen (großteils von Moderna) hat die Regierung am Mittwoch bekannt gegeben.

Hier eine Aufstellung der Lieferungen:

452.805 Impfdosen hat Österreich mit Stand Mittwochmittag aus dem EU-Pool angefordert, rund 360.000 sind bereits an die Impfstationen in allen Bundesländern ausgeliefert worden.

313.000 Österreicher sind zumindest einmal mit einem Covid-Impfstoff immunisiert worden, fast 100.000 Österreicher bereits mit der zweiten Dosis vollimmunisiert.

Nach aktuellem Stand werden bis Ende März insgesamt 1.059.435 Pfizer-Dosen verimpft werden können, 196.800 Dosen von Moderna und von Astra Zeneca 340.100 Dosen bis Ende Februar; wie viele Dosen im März kommen, ist noch unklar. Kundige erzählen dem KURIER, dass die versprochenen Liefermengen fast täglich geändert werden, was die Planung erschwert.

313.000 geimpfte Österreicher bisher sind aber nicht einmal drei Prozent der Bevölkerung. Es war zwar immer klar, dass bis Ende März die Impfdosen nur spärlich vorhanden sein werden, Gesundheitsminister Rudolf Anschober konnte am Mittwoch im Ministerrat aber grundsätzlich gute Nachrichten verbreiten: Sein Vortrag vor den Regierungskollegen lief unter dem Titel „Beschaffung zusätzlicher Covid-19 Impfstoffdosen“. Es gebe neue Vorverträge mit zwei weiteren potenziellen Anbietern, erklärte er dort, demnach seien Optionen für 1,9 Millionen Impfdosen von Novavax und 1,2 Millionen von Valneva unterschrieben, beides Impfstoffe, die noch (lange) vor einer Zulassung in der EU stehen. Außerdem wurden zusätzliche Dosen von Moderna geordert, konkret 4,3 Millionen Dosen ab dem Herbst.