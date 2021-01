Verzögerung: Um 1,4 Millionen Impfdosen weniger bis Ende März

Nun rächt es sich doppelt, dass die bisherigen Impf-Pläne nicht eingehalten, nicht gut kommuniziert oder schlicht hintergangen wurden. Denn es wurden zwar schon 20-jährige Zahnmedizin-Studenten geimpft, aber bei Weitem noch nicht alle über 85-Jährigen.

Umstritten ist noch der Grund, warum es zu der verminderten Lieferung kommen soll. In Wien war zu hören, dass Astra schlicht sauer auf die EU ist, weil ihr Impfstoff immer noch nicht zugelassen ist – das soll tatsächlich erst kommenden Freitag passieren. Allerdings hat die Pharmafirma erst am 12. Jänner, also vor elf Tagen, um eine Zulassung angesucht. Gerüchteweise hat die Lieferverzögerung aber auch mit einem Brand im fernen Indien zu tun, wo die wichtige Pharmafabrik steht.

Gesundheitsminister Anschober zeigte sich wütend: Das sei „völlig inakzeptabel: Zugesagte Liefermengen müssen eingehalten werden.“

Konzern bestätigt

Freitagabend kam die Bestätigung von AstraZeneca: Der Hersteller werde zunächst weniger Corona-Impfstoff an die EU liefern als geplant. Sollte der britisch-schwedische Konzern die Zulassung von der EU erhalten, werde die Menge zu Beginn niedriger sein, sagte eine Unternehmenssprecherin. Grund seien geringere Erträge an einem Produktionsstandort „innerhalb unserer europäischen Lieferkette“. Eine Verzögerung der Lieferungen sei aber nicht geplant.