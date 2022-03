Ukraine - Hotline informiert Flüchtlinge in ihrer Muttersprache

Die Hotline-Mitarbeiter würden außerdem mit der Koordinierungsstelle der BBU in Kontakt stehen, wodurch man auch kurzfristig Quartiere vermitteln könne. Am Montag sei das Angebot erweitert worden, nun würden Polizeischüler Anrufe von Österreichern entgegennehmen, die Hilfe leisten wollen.

Seit gestern, Donnerstag, erhalten Vertriebene über die Mobilfunknetze von A1, Magenta und Drei eine SMS mit Informationen darüber, an welche Stellen sie sich wenden können. 22.000 Nachrichten seien alleine am Donnerstag versendet worden, erzählte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Darin finden Ukrainer die Nummern der Ukraine-Hotline und der Polizei sowie eine Warnung vor Kriminellen, die die Flüchtlinge ausnutzen könnten. Die Anruferzahlen würden seitdem leicht steigen, sagte Achrainer, genauer werde man die Mehrzahl an Anrufern aber erst in den Auswertungen der nächsten Tage erkennen.