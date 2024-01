Üble Nachrede: Wiens ÖVP-Chef Mahrer verlor Prozess gegen Pilz

Der Wiener VP-Chef Karl Mahrer ist am Montag am Landesgericht wegen übler Nachrede nicht rechtskräftig verurteilt worden. Das berichtete das Online-Magazin "Zackzack". Gegenstand der Verhandlung war eine Aussage bei einer Pressekonferenz im Jahr 2021, in der er behauptetet hatte, dass der ehemalige Abgeordnete und "Zackzack"-Herausgeber Peter Pilz, Ex-FPÖ-Mandatar Hans-Jörg Jenewein und NEOS-Abg. Helmut Brandstätter ein "kriminelles Netzwerk im alten BVT genutzt" hätten.

