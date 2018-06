Überstunden: Knapp ein Fünftel nicht korrekt bezahlt

Im Streit um die Arbeitszeitflexibilisierung bzw. den 12-Stunden-Tag legt die Arbeiterkammer OÖ jetzt Zahlen auf den Tisch: Zwei von drei Beschäftigten (67 Prozent) machten laut einer Umfrage unter 7200 Österreichern Überstunden. 17 Prozent gaben an, dass das häufig der Fall sei, 52 Prozent gelegentlich. Die Statistik Austria kam für das Vorjahr auf ein ähnliches Ergebnis: Mehr als 18 Prozent leisteten häufig Überstunden.

Laut AK OÖ wurden 2017 aber fast ein Fünftel vom Arbeitgeber nicht richtig bezahlt: 663.100 Beschäftigte leisteten im Vorjahr rund 250 Millionen Über- und Mehrarbeitsstunden. Durch das Fünftel "Überstundenklau", kritisiert AK-OÖ-Chef Johann Kalliauer, würde den Arbeitnehmern rund eine Milliarde Euro entgehen.

Die Wirtschaftskammer hält mit einer eigenen Umfrage dagegen - die den Zahlen von AK und Statistik Austria allerdings ähnelt. In der von Market durchgeführten Umfrage, die vor einigen Tagen veröffentlicht wurde, gaben 83 Prozent der Befragten an, dass "Überstunden in ihrem Unternehmen immer korrekt abgerechnet werden". Heißt: Bei 17 Prozent ist das nicht der Fall - also bei etwas weniger als einem Fünftel.