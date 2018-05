Überraschender Applaus – jedoch viele „Ja, aber“

Das sieht auch Daniel Landau, Lehrer und grüner Bildungsaktivist, so: „Punktuell“, so der Praktiker, „macht es natürlich Sinn, Schüler mit ähnlichem Wissen zusammenzuführen“. Generell aber sei Landau gegen von der Regierung verordnete Leistungsgruppen. Insgesamt bewertet Landau das Paket keineswegs nur negativ: „Da sind schon einige ganz gute Punkte dabei.“ So habe etwa die Erneuerung der Lehrpläne seine „bedingungslose Zustimmung“ – auch sei es „sehr sinnvoll“, die Schulreife-Standards bundesweit zu synchronisieren. Einzig die „Talente-Checks“ lehnt der Lehrer für Musik und Mathematik gänzlich ab: „Diese Tests gaukeln vor, dass alle Kinder in allen Fächern gleich gut sind. Wenn ein Kind also 15 Talente und eine große Schwäche – etwa in Mathematik – hat, kann es demnach nicht auf das Gymnasium gehen.“

Aufseiten der Schüler regiert man ähnlich kritisch auf die Talente-Checks. Sollten diese tatsächlich Eltern und Kindern bei der Schulentscheidung helfen, wären diese zwar durchaus zu begrüßen, es sei aber zu befürchten, dass es sich dabei um eine reine Selektionsmaßnahme handelt, erklärt Derai Al Nuaimi von der Bundesjugendvertretung. Zur Selektion beitragen würde auch eine Wiedereinführung der Leistungsgruppen, sofern zwischen diesen kein fliegender Wechsel möglich wäre, so der Vorsitzende der politischen Vertretung der Jungen.

Eine Aufwertung der NMS könne indes nur über die Pädagogen erfolgen. „Die Lehrer müssen selbst an diese Schulform glauben und brauchen Unterstützung von Sozialarbeitern und Schulpsychologen“, sagt Al Nuaimi zum KURIER.

Noch nicht zu einer gemeinsamen Meinung durchringen konnten sich indes die Vertreter der Eltern in den Pflichtschulen. Nur so viel: Wie die Lehrer stört es auch die Eltern, dass man im Vorfeld der Präsentation so gar nicht mit einbezogen wurde – „das ist eigenartig“, heißt es aus dem Dachverband.

K. Knittelfelder, A.w. Huber