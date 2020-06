U-Ausschuss: Neue Forderungen nach Sobotka-Rückzug wegen anonymen Hinweises

"Gestern ist ein Schreiben der Frau Bundesministerin für Justiz an den Präsidenten übermittelt worden. Dieses wurde wie immer an alle Fraktionen verteilt. Aus dem Schreiben geht unter anderem hervor, dass es einen anonymen Hinweis betreffend des Alois-Mock-Institut von Ende Mai gibt", bestätigte ein Sprecher von Sobotka - dieser befindet sich gegenwärtig mit einer Delegation in der Schweiz - dem KURIER.

Das Mock-Institut erhielt in den vergangenen Jahren Geld vom Glücksspielkonzern Novomatic, dessen Involvierung in der Casinos-Affäre und mutmaßliche verdeckte Parteispenden nun geprüft werden.

Nachdem Ende Mai eine anonyme Anzeige eingegangen ist, braucht die Staatsanwaltschaft nun einen konkreten Anfangsverdacht, um Ermittlungen einzuleiten. Ein solcher liege aber derzeit noch nicht vor.