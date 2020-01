U-Ausschuss ohne Ibiza: Wie der Polit-Skandal aufgeklärt werden soll

1. Worum geht es überhaupt?

Das knapp siebenminütige Ibiza-Video löste im vergangenen Jahr eine Lawine an Verdachtsfällen aus. Im Groben geht es darum, ob Amtsträger bzw. jene, die es werden wollten (FPÖ-Chef und späterer Vizekanzler Heinz-Christian Strache) Unternehmen politische Vorteile für illegale Parteispenden versprochen haben.

Unter anderem ploppte im August die Casinos-Causa auf, hier geht es um parteipolitische Besetzungen von Posten und möglicherweise den versuchten Gesetzeskauf.

Ein U-Ausschuss soll nun die politische Verantwortlichkeit klären. Parallel laufen Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft Wien und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA).

2. Was wollten SPÖ und Neos untersuchen lassen?

Die beiden Oppositionsparteien wollten beiden Themenkomplexe - Ibiza-Video und Casinos-Causa - umfassend aufklären, da sie aus ihrer Sicht ein großes Ganzes sind.

Und: Was Strache da in der Finca in die versteckte Kamera sagte, könnte auf ein ganzes (politisch korruptes) System hindeuten.

Übrig geblieben ist nun de facto nur die Casinos-Causa. Weshalb intern gewitzelt wird, ob man nicht den Titel des U-Ausschusses ändern solle.