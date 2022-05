U-Ausschuss: Kloibmüller kennt Sobotkas "Interventionsliste" nicht

Es war der Tag der Polizei-Ermittler und der Personalinterventionen im Innenministerium.

Die Genese der sogenannten Kloibmüller-Chats ist delikat: Michael Kloibmüller diente als Kabinettschef im Innenministerium den Ressortchefs Maria Fekter, Johanna Mikl-Leitner und Wolfgang Sobotka. Bei einem Bootsausflug des Kabinetts von Innenminister Sobotka im Jahr 2017 fiel Kloibmüllers Handy ins Wasser. Er gab das defekte Mobiltelefon einem IT-Experten des BVT. Der Auftrag lautete: Daten sichern, Handy vernichten. Das passierte aber nicht.

Der Beamte verkaufte die Daten und löste viele Jahre später eine neue Chat-Affäre um VP-Postenschacher aus. Vor zwei Monaten übergab Peter Pilz die Chats persönlich an den U-Ausschuss. Vor dem U-Ausschuss sagte Kloibmüller, dass er über den Diebstahl „sehr echauffiert“ sei. In einem Chat wird auch eine „Interventionsliste“ von Wolfgang Sobotka erwähnt. An eine solche Liste könne er sich nicht mehr erinnern. Aber an Minister würden allerlei Wünsche und Ersuchen von Bürgern gerichtet, zum Teil per Post, per Mail oder bei Besuchstagen. Auch zu ihm seien derartige Wünsche gedrungen. Da der Ex-Kabinettschef als Beschuldigter in einem Verfahren geführt wird, gab er sich verschlossen.

Kloibmüller war nicht der einzige mächtige Mann im Innenministerium, der am Dienstag im U-Ausschuss Rede und Antwort stehen musste.